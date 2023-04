‘Os Suspeitos’ foi encenado final de semana, no Teatro Bom Jesus ( Lina Sumizono)

Com a proposta de unir arte, educação e diversão, o Guritiba novamente está fazendo barulho entre a criançada. A mostra especial do Festival de Curitiba tem programação aberta no Teatro Bom Jesus e ainda ações sociais em instituições infantis da capital paranaense.

