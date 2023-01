O primeiro paredão do programa Big Brother Brasil 23 foi formado, ao vivo, no fim da noite do domingo, 22. As duplas Gustavo e Key Alves e Marília e Fred Nicácio estão na berlinda. Desta vez, a votação do público será dividida em duas etapas e, nesse primeiro momento, sem saberem, as duplas disputam uma vaga no Quarto Secreto.

A noite começou com o anúncio da decisão dos anjos. Aline Wirley e Bruno, que venceram a primeira Prova do Anjo, decidiram imunizar a médica Amanda e o lutador Cara de Sapato. “A gente pensou na estratégia de jogo. Em nos defender”, explicou Bruno.

Logo depois, foi a vez de as líderes da semana, Bruna Griphao e Larissa, fazerem a indicação. A dupla colocou Gustavo e Key Alves no Paredão. “Não tem como a gente não ser coerente com o que a gente tem sentido, vivido e o que a gente assistiu com o privilégio do Quarto do Líder”, justificou Bruna. “Vejo muita abertura do caubói, mas da Key… eu já tentei puxar papo como fiz com todo mundo, mas não vejo interesse”, acrescentou Larissa.

Em duplas, os brothers votaram no Confessionário em outra dupla. Por causa do Poder Curinga, Tina arrematou o privilégio de voto peso 2, fazendo com que seu voto ao lado de Mc Guimê tivesse peso dobrado. Assim, o placar final colocou Marília e Fred Nicácio no paredão com seis votos.

Na sequência, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou o contragolpe. Os indicados pela casa tiveram o direito de indicar outra dupla para o paredão, ao que Marília e Fred Nicácio escolheram Gabriel e Paula.

“Nós não concordamos com jogo sujo, com falas incoerentes e não concordamos que pessoas não são pessoas. A gente empresta para o jogo que nós somos”, explicou o brother.

Na sequência, com a exceção da dupla indicada pelas líderes – que vai direto para o paredão – as demais duplas participaram da Prova Bate-Volta. Cada dupla precisava montar três quebra-cabeças. Gabriel e Paula venceram a disputa e escaparam da berlinda.

Agora, o público precisa votar em qual dupla vai ser mandada para o Quarto Secreto, onde terão o privilégio de acompanhar as câmeras da casa. O anúncio ocorrerá na terça-feira, 24, e a outra dupla menos votada retornará para o jogo.

No mesmo dia, inicia a segunda votação para decidir entre os dois participantes do Quarto Secreto quem deve ser eliminado do BBB 23. A decisão será anunciada na quinta-feira, 26, quando um deles deixará o programa e o outro voltará imune para a casa mais vigiada do Brasil.