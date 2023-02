Gustavo é o sexto eliminado do programa Big Brother Brasil 23. Com 71,78% dos votos, o cowboy foi o mais votado pelo público para deixar a competição na noite do sábado, 25. Ele disputava o paredão com Fred Nicácio, que recebeu 24,37% dos votos, e Domitila Barros, que obteve 3,85%.

A berlinda foi formada durante a Semana Turbo do reality show. Gustavo foi parar no paredão após MC Guimê usar o Poder Supremo conquistado ao atender o Big Fone e mudar a configuração do paredão que se formou na quinta-feira depois da Prova do Líder.

O cantor salvou Cara de Sapato, que havia sido indicado pela líder Sarah Aline, e decidiu indicar Gustavo no lugar.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt fez uma retrospectiva da trajetória dos três participantes até aquele momento do programa. Sobre Gustavo, ele citou o relacionamento que o brother teve com Key Alves e o fato de eles terem jogado juntos desde o primeiro dia da edição, quando chegaram juntos na dinâmica de duplas.

“Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 15. Jamais um casal se conectou tão cedo como Gustavo e Key. Quando nem se conheciam, estavam conectados por luvas. Quando acabaram as duplas, já eram um casal. E com uma sintonia… O que esses dois dão risada junto. E, se tivessem entrado separados, como seria hoje?”, começou o apresentador.

Tadeu também falou da parceria que se formou entre os outros dois emparedados. “Domitila e Fred também formam um par. Acabaram encontrando um no outro a parceria que queriam. Duas vidas que começaram com tantas dificuldades. Além disso, trabalham na mesma frequência. Sintonizados no sentido popularidade aí dentro. Ninguém foi parar tantas vezes no Paredão como Domitila. O segundo do ranking é Fred Nicácio. E os votos? Recordista de votos…”.

Ainda no quesito quantidade de votos, Schmidt sinalizou o fato de Gustavo ter chegado até ali com apenas um voto, o de Guimê, que o colocou direto no paredão. “O contraste é bem razoável. Votos no Gustavo: um, anteontem. Alguns cowboys já foram longe no BBB. O Gustavo passou grande parte do programa no Quarto do Líder, mas será que essa sensação de poder te fez bem ou te fez mal?”

Tadeu também ressaltou que o fator determinante dessa votação foi a coragem.