Nesta segunda, 30, Gustavo Tubarão revelou que foi diagnosticado com borderline. Em vídeo publicado no Instagram, o influenciador contou mais detalhes sobre o transtorno e as consequências em sua vida.

“Eu tenho borderline. Eu sou borderline. Sei lá como é que se fala. Já postei vídeo aqui falando que tinha depressão, síndrome do pânico, depois ansiedade. E a próxima coisa vai ser o quê? Tô até com medo. Que trem é esse agora, borderline?”, começou o influenciador. O Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) é uma doença mental que não tem cura, mas que melhora consideravelmente com tratamento. Ela é caracterizada por mudanças repentinas e intensas de sentimentos e humor, além de comportamentos instáveis.

Tubarão afirmou que descobriu o transtorno em 2022 e que, até então, só havia revelado isso para a irmã. Ele ficou abalado a ponto de pensar em tirar a própria vida. “O meu humor muda de cinco em cinco minutos. É do céu ao inferno. Eu cheguei em um momento em que não aguentava mais essa mudança de humor tão rápida. Às vezes eu estou feliz em um lugar com uma turma e, do nada, bate uma tristeza profunda, e depois de cinco minutos eu volto e estou feliz”, detalha ele sobre os sintomas.

Gustavo relatou o seu vício em drogas durante a adolescência e que chegou a ter uma overdose, consequência da impulsividade da doença. Mesmo não estando curado do borderline, o influenciador ressalta a importância da psicologia e psiquiatria.

“Quero falar um ‘trem’ que vai te confortar. Sinto sintomas até hoje, mas consigo controlar. É algo que demorei 23 anos da minha vida para descobrir e hoje eu tenho controle, conhecimento do meu corpo, da minha mente, da minha cabeça, do que vai me fazer bem, do que não vai, do que pode me fazer mal. E, do fundo do meu coração, sei que não é fácil, mas tenha paciência porque se eu consegui, qualquer tipo de pessoa consegue sair”, pontuou.