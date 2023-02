Gustavo é o novo líder do programa Big Brother Brasil 23. O empresário venceu a prova da quinta-feira, 2, e assumiu a terceira liderança do programa. A disputa envolvia agilidade, atenção e equilíbrio.

Durante a prova, os participantes precisaram completar um circuito, passando por todos os checkpoints sem tocar os pés no chão. Quem terminasse a prova em menos tempo, seria o novo líder.

‘Cowboy’, como é chamado pelos colegas de confinamento, levou a melhor, conquistando o reinado da semana.

Mas o anúncio da vitória do brother veio somente nos “45 minutos do segundo tempo”, depois de uma análise de imagens da equipe do programa. Ele chegou a ser desclassificado durante o percurso, mas uma reavaliação ao final o colocou de volta na disputa e a participação dele foi validada.

“Tivemos uma reviravolta no final da Prova do Líder”, anunciou Tadeu Schmidt. Ele mostra as imagens para o público. “No momento da rampa, ele tem a ponta do pé na beirada. A direção de prova ampliou a imagem e a prova foi validada”, disse o apresentador.

Logo atrás de Gustavo, ficaram Cristian e Gabriel Santana. Outros participantes foram desclassificados por descumprirem regras da disputa, como colocar o pé no chão ou cair durante o circuito. Ainda durante a prova, Domitila torceu o pé e precisou de atendimento médico.

VIP x Xepa

Depois de ser confirmado como o líder desta semana no programa, Gustavo precisou cumprir a missão de dividir a casa entre VIP e Xepa.

O grupo escolhido para aproveitar as mordomias da cozinha do BBB foi: além do Líder Gustavo, Key Alves, Cristian, Fred Nicácio, Gabriel Santana, Cezar e Marvvila. Enquanto isso, restou aos participantes Aline Wirley, Bruna Griphao, Fred, Domitila Barros, Cara de Sapato, MC Guimê, Paula, Tina, Larissa, Ricardo, Sarah Aline, Amanda e Bruno seguirem para a Xepa.

Dinâmica da Semana: Big Fone vai tocar!

Antes da prova começar, na quinta-feira, Tadeu Schmidt anunciou como vai funcionar a dinâmica da semana. A novidade é que vai rolar a estreia do Big Fone na 23ª edição do reality show. A data ainda não foi divulgada, mas o apresentador já adiantou que quem atender o telefone precisará indicar duas pessoas ao Paredão.

Nesta sexta-feira, ocorre as apostas para o Poder Curinga, que nesta semana vai permitir que o jogador contemplado escolha, entre os dois indicados pelo Big Fone, quem vai para o Paredão. No sábado, tem a prova do Anjo e, no domingo, ocorre a formação de Paredão.

A berlinda vai ser formada pelo indicado do líder, o mais votado da casa e o indicado na dinâmica do Big Fone. Além disso, o indicado pelo Big Fone, confirmado pelo Poder Curinga, terá direito a um contragolpe, podendo puxar um dos participantes para completar o Paredão. Com exceção do indicado pelo líder, os outros três jogam a prova Bate-Volta e definem o trio que vai brigar pela permanência no BBB 23.

Uma outra informação repassada por Tadeu é que, na próxima semana, antes da nova prova do líder, o líder anterior terá direito a vetar um participante da disputa pela liderança, enquanto outros dois vetos serão dados pelos dois sobreviventes do Paredão, cuja eliminação ocorre na terça-feira.