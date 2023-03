Selena Gomez e Justin Bieber tiveram um relacionamento entre idas e vindas que acabou oficialmente em 2018. No ano seguinte, o cantor se casou com Hailey Bieber – e foi o suficiente para fãs do ex-casal apontarem uma suposta rivalidade entre as mulheres. Nesta sexta-feira, 24, a cantora e atriz resolveu encerrar o assunto de uma vez por todas.

No story do Instagram, Selena expôs uma conversa com a modelo: “Hailey Bieber me procurou e me disse que tem recebido ameaças de morte e muita negatividade odiosa”. A atriz, então, repudiou os ataques e saiu em defesa de Hailey. “Isso não é o que eu defendo. Ninguém deveria ter que experimentar ódio ou bullying”, repreendeu.

Por fim, ela ressaltou: “sempre defendi a gentileza e realmente quero que tudo isso acabe”. Vale relembrar que em outubro de 2022, elas se encontraram em um evento. Na ocasião, fizeram algumas fotos juntas e foram vistas se abraçando.