A saga de Harry Potter ganhará uma série baseada nos sete livros de J.K. Rowling. As informações são da portal Bloomberg. Ainda segundo o portal, a Warner Bros estaria em conversa com Rowling para acertar os detalhes.

Segundo as especulações, a série seria divida em sete temporadas, uma para cada livro. Rowling atuaria na produção, mas não como showrunner, e os episódios devem ser lançados pelo HBO Max. A criadora da saga está sempre envolvida em polêmicas por apoiar entidades acusadas de perseguição contra pessoas trans.

No ano passado já houve boatos dessa possível produção, mas nada foi revelado. Agora, segundo o portal americano, os produtores e possíveis investidores terão uma reunião no dia 12 de abril, próxima semana, para discutir sobre a série e divulgar para a imprensa. Detalhes prévios como elenco e previsão de estreia não foram revelados.

O jogo inspirado no filme, Hogwards Legacy – RPG de ação – superou as expectativas e os fãs apaixonados do mundo mágico pedem por mais. Lançado no dia 10 de fevereiro, para PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC. Para outros videogames, as próximas datas de lançamento são PlayStation®4 e Xbox One em 4 de abril e Nintendo Switch em 25 de julho, respectivamente. O jogo é passado no ambiente da saga, no castelo de Hogwards, onde Harry, Rony e Hermione precisam enfrentar diversas aventuras contra o Lorde das trevas.