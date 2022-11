Reprodução/HBO

A HBO decidiu cancelar a série de ficção científica Westworld após sua quarta temporada, que estreou este ano. De acordo com veículos internacionais, a informação foi uma surpresa, já que o programa já foi considerado uma das grandes apostas da empresa.

No entanto, desde sua terceira temporada, Westworld acumula baixos índices de audiência, o que pode ter justificado a decisão do canal.

Em nota, a HBO afirmou que era grata aos criadores Jonathan Nolan e Lisa Joy pela parceria. “Nas últimas quatro temporadas, Lisa e Jonah levaram os espectadores a uma odisseia alucinante, elevando o nível a cada passo”, disse.

“Somos tremendamente gratos a eles, juntamente com seu elenco, produtores e equipe imensamente talentosos, e todos os nossos parceiros da Kilter Films, Bad Robot e Warner Bros. Television. Foi uma emoção me juntar a eles nesta jornada”, continuou o texto publicado pelo The Hollywood Reporter.

Westworld chegou a acumular 54 indicações ao premio Emmy, incluindo uma vitória de atriz coadjuvante para Thandiwe Newton, que interpreta a androide Maeve Millay. Ainda no mês passado, Nolan disse em entrevista que contava com uma quinta e última temporada para encerrar a história, o que também foi replicado por Joy, que disse que os dois tinham um final para a série e gostariam de realizá-lo.

O canal não explicou os motivos do cancelamento, apesar da baixa adesão da audiência e da crítica às duas últimas temporadas.

A HBO ainda conta com outros dramas em seu portfólio, como House of the Dragon, que teve sua primeira temporada finalizada recentemente, além de The White Lotus, que estreou nova temporada na última semana. Outras séries dramáticas da empresa também fazem sucesso como Euphoria, que caminha para a terceira temporada e Succession, que vai para a quarta. Recentemente, o canal anunciou o lançamento da série The Last Of Us, inspirada no jogo de mesmo nome.