Hélio Leites e Efigênia Rolim (Wagner Roger)

A exposição ‘Os Significadores do Insignificante’, que celebra vida e obra de Efigênia Rolim e Hélio Leites, inaugurada dia 10 de dezembro no Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR), realiza um encontro com o artista Hélio Leites, todas as quintas, entre 15 e 16 horas. No encontro, os artistas conversam com o público sobre a mostra.

