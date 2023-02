A banda Hillbilly Rawhide (Priscila Fiedler)

Sobreviver no cenário musical brasileiro tocando alguma vertente do rock é difícil. Sobreviver como banda independente e com uma música ancestral (o hillbilly) seria quase impossível, mas a banda Hillbilly Rawhide conseguiu com êxito e celebra, no próximo dia 2 de fevereiro, seus vinte anos de carreira no Jokers Pub, com participações especiais e anunciando novo álbum para início do segundo semestre.

