No dia 17 de março (sexta-feira), às 19h, a Gibiteca de Curitiba recebe o evento gratuito de lançamento da “HQ Histórias do Largo”, uma realização da Canô Produções e da Flutua Produções. A história em quadrinhos é uma continuação do projeto cultural “Histórias e Retratos da Feira do Largo da Ordem”, que lançou um livro de mesmo nome em dezembro do ano passado. Na ocasião, haverá distribuição gratuita dos exemplares para o público.

A história em quadrinhos é ilustrada pela quadrinista e pesquisadora curitibana Raphaela Corsi e o roteiro é assinado pela própria Raphaela, além da antropóloga e uma das idealizadoras do projeto, Luana Camargo. A obra é um desdobramento do livro “Histórias e Retratos da Feira do Largo da Ordem” e retrata, por meio de narrativas gráficas, dez das 21 histórias anteriormente registradas no livro.

Os feirantes retratados neste primeiro volume são: Benedito Martins (Peninha), Dolly Villanueva, Éder Ferraz, Edson Mendes da Silva, Fátima Sanson, Isaias Teixeira, Maria Laskowski, Silvina Aranibar, Tiemi Takahashi e Wilson Guimarães. Futuramente, a equipe visa realizar o segundo volume da obra, de forma a abordar as outras histórias retratadas no livro digital disponível para download em https://historiasdafeiradolargo.com.br.

Assim como no primeiro projeto, o objetivo é valorizar as pessoas envolvidas nesta manifestação cultural tão característica da cidade, resgatando, preservando e agora expandindo as memórias que permeiam a tradicional feira do domingo curitibano. Para isso, inicialmente, a equipe coletou as memórias das pessoas responsáveis pela permanência de uma das maiores feiras urbanas do Brasil a partir do enfoque histórico, com Soraia Gatti, antropológico, com Luana Camargo, e fotográfico, com Carolina Castanho.

Além do lançamento da HQ, o projeto ainda prevê uma exposição das fotografias produzidas durante as visitas e entrevistas. A exposição acontece no Museu da Fotografia de Curitiba (anexo ao Solar do Barão), com visitação aberta ao público de 21 de março a 07 de abril, de terça a sexta das 09h às 18h; sábados e domingos das 12h às 18h.

Segundo Luana Camargo, a ideia é fazer ecoar ainda mais as vozes dos feirantes e suas respectivas importâncias enquanto inscrições discursivas na história. “Agora, temos um livro, uma história em quadrinhos e uma exposição fotográfica. Construídas a partir dos mesmos dados etnográficos, são apresentadas através de diferentes mecânicas comunicativas, diferentes linguagens. Dessa forma, visamos proporcionar novas experiências de leitura a partir das mesmas narrativas”, declara ela.

A Feira do Largo da Ordem surgiu no início da década de 70 e logo em seguida foi oficializada. Hoje, 50 anos depois, reúne em torno de 1.300 pessoas mantenedoras do evento: artesãos, cozinheiros e comerciantes de produtos. No calçadão do Largo da Ordem, os passantes encontram comidas e bebidas populares de diferentes regiões e nacionalidades que hoje compõem nosso patrimônio em virtude das correntes migratórias e de refúgio. Além da alimentação, a Feira oferece uma variedade de roupas, calçados, acessórios de moda e moda casa, antiguidades e outros itens para todos os gostos. Em 2018, o evento foi reconhecido como patrimônio imaterial de Curitiba pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural.

O projeto foi realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura – Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.

Sobre Raphaela Corsi

Raphaela Corsi, ou Karmaleão, é ilustradora e quadrinista curitibana. Trabalha com a diversidade das culturas brasileiras, religiões de matriz africana e direitos humanos. Formada em Artes Visuais com pós em História Cultural e Antropologia. É professora de quadrinhos na Gibiteca de Curitiba e publica seus trabalhos online, no perfil @karma.leao . Lançou seu primeiro livro em quadrinhos em 2022: Sankofa: a história dos afro-curitibanos, pela Editora Humaitá.

Sobre a Flutua

Fundada em 2016 pelo produtor cultural Gilmar Kaminski, a Flutua Produções tem como proposta o diálogo com as diversas linguagens artísticas, desenvolvendo projetos nas artes cênicas, música, literatura, patrimônio histórico, artístico e cultural, artes visuais e audiovisual. Presta serviços de planejamento, organização e produção de projetos e eventos culturais, com foco na elaboração e gestão de projetos via leis de incentivo à cultura, sempre com a premissa da democratização de acesso. Dentre os atuais trabalhos desenvolvidos destacam-se a coordenação de produção da Bienal de Quadrinhos de Curitiba e o projeto Histórias e Retratos da Feira do Largo da Ordem. Mais informações em www.flutuaproducoes.com.br e no instagram.com/flutuaproducoes.

Sobre a Canô

A Canô Produções, fundada por Luana Camargo em 2017, é pautada pelo compromisso da permanência artística e cidadã em suas ações, desenvolvendo produtos e bens artísticos culturalmente relevantes e socialmente responsáveis. Idealiza, elabora e executa projetos autorais nas áreas de antropologia, comunicação, cultura e arte, especialmente nas linguagens de patrimônio histórico, cultura popular, literatura e artes cênicas. Atentas ao desenvolvimento humano e à diversidade, as produções têm como público alvo pessoas em situação de vulnerabilidade social em diversos recortes. Acompanhem os percursos através das redes sociais da produtora: instagram.com/canoproducoes e facebook.com/canoproducoes.

SERVIÇO

Lançamento – HQ Histórias do Largo

17 de março (sexta-feira), às 19h

Gibiteca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533a – Centro)

Entrada gratuita

Mais informações:

www.instagram.com/flutuaproducoes

www.instagram.com/canoproducoes

Exposição fotográfica – Histórias e Retratos da Feira do Largo da Ordem

Evento de abertura: 23/03 (quinta-feira), às 19h | Visitação: de 21/03 a 07/05

De terça a sexta, das 09h às 18h | Sábados e domingos, das 12h às 18h

Museu da Fotografia de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro)

Entrada gratuita