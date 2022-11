Divulgação

Uma celebração à literatura, à natureza e à integração entre o homem e o meio ambiente. Este é o conceito do Jardim Literário, que irá realizar o lançamento conjunto dos livros “Jardins Imaginários”, “No Reino de Araucarilândia” e “Que Pira é Essa?”, sendo as duas últimas obras voltadas ao público infantojuvenil. O evento acontece no dia 19 de novembro (sábado), às 10h, no Jardim dos Sonhos do Hospital Pequeno Príncipe – e terá a presença dos autores dos livros e distribuição gratuita das obras.

Jardins Imaginários é uma obra feita para ler, fantasiar e colorir. O convite ao leitor é feito por meio de anedotas sobre jardins históricos brasileiros e franceses, permeando também a obra de Saint-Exupéry, autor do aclamado “O Pequeno Príncipe”, conhecido como jardineiro planetário. A publicação, trilíngue – português, inglês e francês -, tem texto assinado por Delphine Lacroix e Elza Carneiro, além de ilustrações de André Mendes.

No Reino de Araucarilândia, é um livro infantojuvenil no qual o Menino Vespa e a Fada das Araucárias – personagens principais – guiam os leitores pelo universo da mata atlântica. Assinado por José Álvaro da Silva Carneiro, a obra reúne ilustrações botânicas e muita informação sobre a fauna e a flora deste rico ecossistema.

Já o livro Que Pira é essa? parte do encontro inusitado entre a menina Inaiê e um peixe na beira de um rio, que conversam sobre diversos saberes e expressões que contam sobre a influência dos povos originários na nossa língua e na nossa cultura. Além da segunda edição em português, o livro ganhou uma primeira tiragem em inglês, com objetivo de divulgar a presença indígena, fundamental na cultura e na língua portuguesa falada no Brasil, para além das nossas fronteiras. O livro é resultado do trabalho conjunto de uma equipe multidisciplinar formada por José Álvaro da Silva Carneiro, Carla Irusta, Isadora Hofstaetter, Luciana Patrícia de Morais, Gustavo Godoy e Florêncio Rekayg Fernandes. A versão para o inglês é assinada por Adriana Barreta.





As três obras estão na segunda edição, foram produzidas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e têm o Hospital Pequeno Príncipe como instituição beneficiada. Os patrocinadores do projeto Jardins Imaginários são Corfio, Fermac, Sincol, Flexoprint, Credicoamo,Deal Technologies, Agroplant, Cia Petro e Razac.; do projeto No Reino de Araucarilândia são as empresas Guararapes, Sideral, Nórdica, Ocean Network Express, Megamix, Tintas Alessi, Artely Móveis, ALT e Grupo GMEG; e, do projeto Que Pira é Essa? são Nórdica, Kuhn, Sideral Linhas Aéreas e Dual.

Sobre os autores

Jardins Imaginários

Elza Forte da Silva Carneiro é cozinheira profissional formada pela escola Le Cordon Bleu, de Paris. Foi coautora do livro “Comida de Afeto – Lembranças Embaladas Para Viagem”, em que contou histórias sobre as diferentes formas de experimentar o mundo, trazendo lembranças afetivas sobre comer e cozinhar. O livro teve toda a renda revertida ao Hospital Pequeno Príncipe (HPP). Em 2012, participou do projeto Jardim dos Sonhos, que transformou a área de acolhimento externa do HPP, por meio da jardinagem e da colocação de esculturas interativas.

Delphine Lacroix é francesa e uma grande especialista quando o assunto é a obra do escritor francês Antoine de Saint-Exupery. Durante quinze anos, contribuiu para a realização de exposições, concursos, colóquios e outros eventos sobre Saint-Exupéry na França e pelo mundo afora. Tudo isso para manter viva a memória do escritor, divulgar o seu pensamento e fazer com que a sua obra literária seja conhecida pelo grande público.

No Reino de Araucarilândia E Que Pira é Essa?

José Álvaro da Silva Carneiro é pai, avô, ativista e gestor. Autodidata, desde cedo voltou-se para as questões ambientais, sociais e ligadas ao terceiro setor. Teve participação importante na fundação de diversas entidades, como a SOS Mata Atlântica, por exemplo. Também atuou em entidades governamentais, chegando a ser Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA/PR. Hoje, é diretor-corporativo do Complexo Pequeno Príncipe, o que impulsionou ainda mais o seu contato com a realidade hospitalar, sem deixar de lado o entendimento de que os aspectos lúdicos são essenciais para a construção de um mundo melhor. José Álvaro fez mais do que acumular conhecimento sobre temas tão diversos e colecionar amigos de variadas origens e etnias. Ele também traduziu tudo isso em um novo ofício: escrever livros que tratam de questões urgentes, mas pouco observadas em nossa sociedade.

Serviço:

Jardim Literário

Dia 19 de novembro (sábado), às 10h

Jardim dos Sonhos: em frente à fachada histórica do Hospital Pequeno Príncipe

(entrada pela Avenida Silva Jardim, 1677)

Evento gratuito e aberto à comunidade.