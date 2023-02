Foto/Divulgação Lucas Amorin

No dia 4 de março de 2023, a partir das 10h, acontece mais uma edição do Jardim Literário, desta vez, celebrando os lançamentos dos livros “Vozes do bem-querer: 10 anos do Coral Pequeno Príncipe” e a segunda edição e tradução para a língua inglesa da publicação “Cem Anos de um Hospital de Crianças” – ambos de autoria de Geslline Giovana Braga. O evento acontece no Jardins dos Sonhos do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba (PR), com a presença da autora dos livros, distribuição gratuita de exemplares, música ao vivo, além da apresentação do Coral Pequeno Príncipe. Na ocasião, também haverá uma campanha de arrecadação de brinquedos para serem doados aos pacientes . A entrada é franca.

