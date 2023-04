Divulgação

A HQ curitibana ‘Debaixo d’Água’ será tema de debate neste sábado (22) na Itiban Comic Shop, em Curitiba. A obra é dos curitibanos Fernanda Baukat e José Aguiar, sobre um casal que deseja dar as melhores boas-vindas a uma criança que irá nascer no Brasil, um dos países recordistas em cirurgias cesáreas desnecessárias.

O debate sobre a obra, que terá os dois autores presentes, começa às 13 horas. Mais tarde, às 15 horas, eles darão autógrafos aos leitores.

Ilustrada em aquarela e lápis de cor, a obra representa um desafio para seus autores, não somente pela técnica ou pela exposição de sua vida pessoal, mas por tocar em um tema socialmente relevante. Sua intenção, ao contar suas experiências, é a de sensibilizar sobre a importância do parto humanizado, do acompanhamento do trabalho de parto e do apoio a gestantes e suas famílias. Contribuir para a discussão sobre como nossa sociedade, dentro de suas diferentes realidades e contradições, pode se preparar para respeitar toda mãe que gera uma nova vida.

O projeto foi realizado com recursos do programa de apoio e incentivo à cultura – Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba, com o incentivo das empresas Celepar e Divesa.

SOBRE OS AUTORES

Fernanda Baukat

É mestra em Letras (Estudos Literários) pela Universidade Federal do Paraná, onde também é graduada em Letras Alemão e Português, além de ser graduada em Artes Cênicas pela Faculdade de Artes do Paraná. Atua como produtora cultural nas áreas de histórias em quadrinhos, eventos culturais e interculturais, exposições e teatro. É coautora da coleção de livros ‘Arte e você’, da Editora Positivo. Também é professora de alemão e português como língua estrangeira.

José Aguiar

É mestre em Tecnologia e Sociedade pela UTFPR. Premiado quadrinista, também publicado na Europa. Indicado ao Prêmio Jabuti pelos seus livros ‘Reisetagebuch – uma viagem ilustrada pela Alemanha’, ‘Coisas de adornar paredes’, ‘A infância do Brasil’ e ‘CWB’. Este último também foi finalista do Prix BD Alternative do Festival de Angoulême, na França. Sua tira de humor ‘Nada com coisa alguma’ é publicada no jornal ‘O Globo’. Publicou tiras no ‘Bem Paraná’ entre 2022 e 2006. Escreveu sobre cultura pop na Folha de SP e no site Omelete, e é autor do livro ‘Narrativas gráficas curitibanas’, resgate da história dos quadrinhos, charges e cartuns em sua cidade natal. Autor também da webcomic adolescente Malu, disponível em www.maluca.com.br. Suas tiras podem ser lidas em seu Instagram @quadrinhofilia.

Serviço:

Debaixo d’água

Autores: Fernanda Baukat e José Aguiar

Capa cartonada/Formato 19×23 cm/200 páginas, offset 90 g/colorido

Editora Quadrinhofilia

Debatre sobre a Debaixo d’água com debate e autógrafos

Onde: Itiban Comics Shop (Rua Av. Silva Jardim, 845 – Rebouças)

Quando: 22 de abril (sábado) a partir das 13h.