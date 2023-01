Ian Somerhalder, de 44 anos, e Nikki Reed, de 34 anos, anunciam a gravidez de seu segundo filho. Casados desde 2015, também são pais de Bohdi Soleil, de 5 anos.

O ator de The Vampire Diaries fez uma publicação no Instagram na segunda-feira, 9, para homenagear a esposa. Para começar a carta, ele revelou que quis ter uma família grande desde quando era “um jovem menino”.

“Obrigado Nik por me presentear com isso. Round dois, vamos lá! Obrigado, obrigado a esse ser humano incrível pela benção da vida e do amor, por ser a mãe mais incrível e por se esforçar tanto para realizar seus sonhos. Quando eu tirei essa foto, não conseguia acreditar no que via através das lentes. Não há nada mais bonito”, disse Somerhalder.

A atriz da franquia Crepúsculo disse que tem “muitas ressalvas com as redes sociais”, mas agradeceu a recepção e acolhimento dos seguidores pela notícia da gravidez.

“(Tenho ressalvas) Principalmente, quando se trata de filhos e do que escolho dividir com o mundo. Muito obrigada por honrar isso e por enviar energias positivas, gentileza e amor. Algumas coisas são boas demais para não serem compartilhadas”, escreveu.

Amigos e usuários da web celebraram a novidade. “Melhor notícia”, disse a atriz Teresa Palmer. “Amor, amor, amor”, falou a atriz e dançarina Jenna Dewan.