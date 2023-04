Divulgação

Os punks britânicos mais bem humorados voltam ao Brasil em setembro. Com Olga (guitarra e voz), Tommy Goober (baixo) e The Amazing Mr. Duncan (bateria), o Toy Dolls fará quatro shows no país e um deles será em Curitiba. As apresentações começam por Porto Alegre (13/09, Bar Opinião), seguem por Curitiba (15/09, CWB Hall), São Paulo (16/09, Carioca Club) e Rio de Janeiro (17/09, Agyto).

