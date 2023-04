Fernanda Carollo

Em abril, ganham destaque em alguns espaços da Fundação Cultural de Curitiba eventos culturais com propostas de inclusão de pessoas com deficiência. O Museu Municipal de Arte (MuMa), no Portão Cultural, abriga a exposição Imersão, de Daniel Dach, produzida em coautoria com pessoas surdas e cegas.

O Teatro Novelas Curitibanas, no São Francisco, será palco da peça Ilíada, de Homero, interpretada em Libras (Língua Brasileira de Sinais). Na Gibiteca de Curitiba, haverá ações voltadas à conscientização sobre o autismo.

Imersão

Em cartaz no Museu Municipal de Arte – Portão Cultural até 30 de maio, a exposição Imersão, do artista visual Daniel Dach, é composta por duas videoinstalações. Em uma delas, denominada Papo Reto, o artista utiliza tecnologia e técnicas modernas de comunização para elaborar uma instalação sensorial voltada para pessoas com deficiência auditiva e visual.

Nesta instalação, o Dach grava os movimentos das pessoas conversando em libras, estimulando conversas entre as pessoas com deficiências. “A ideia é apresentar para o público projeções destas pessoas se comunicando, falando a mesma língua de formas múltiplas, ou seja, libras, sinais, códigos auditivos. O propósito é desmistificar as diferenças e mostrar que a arte se comunica com todos independentemente do método da linguagem”, explica o artista.

A outra videoinstalação, denominada Janela Aberta, discute sobre anonimato, inclusão social, relevância presencial e o confinamento. Como parte da obra, foi construído um cubo com duas janelas na altura dos olhos do espectador, para que este visualize sua imagem projetada.

Daniel Dach executou o projeto em parceria com o Instituto Paranaense de Cegos e contou com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Prefeitura e Fundação Cultural de Curitiba.

Clássico em Libras

Em uma iniciativa inédita, um dos grandes clássicos da Grécia Antiga foi traduzido e interpretado na Língua Brasileira de Sinais. Ilíada em Libras – Canto I estreia na quinta-feira (20/4), no Teatro Novelas Curitibanas, e fica em cartaz até 30 de abril, com sessões gratuitas. A montagem é da Cia Iliadahomero em parceria com a Fluindo Libras, uma produtora cultural que atua na tradução de Libras para cinema e espetáculos teatrais.

Ilíada em Libras tem direção de Octavio Camargo (ouvinte) e Rafaela Hoebel (surda). No palco, o ator Jonatas Medeiros (ouvinte) atua em uma performance ao mesmo tempo em que interpreta em Libras o poema narrado por Fernando Marés.

De acordo com o diretor, foram necessários dez anos de pesquisas e processo criativo para chegar ao espetáculo. A peça também foi realizada com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba.

Autismo

Na Gibiteca de Curitiba continuam as ações do mês de conscientização sobre o autismo. No domingo (16/4), às 14h, a Gibiteca promove em parceria com a Abraça (Associação Brasileira de Autistas) um piquenique de jovens e adultos autistas. A atividade será no Centro de Artes Guido Viaro, no bairro Capão da Imbuia.

Na segunda-feira (17/4), às 19h, será realizada no mesmo local a palestra Autismo e o desenho como forma de comunicação, com Celina Pacheco e Fúlvio Pacheco, coordenador da Gibiteca. Os dois eventos são abertos ao público e não é necessário fazer inscrição.

Serviço

Exposição Imersão

Local: Museu Municipal de Arte – Centro de Arte Digital – Portão Cultural

Endereço: Avenida República Argentina, 3.430

Datas e horários: até 30 de maio, de terça-feira a domingo, das 10h às 19h

Grátis

Espetáculo Ilíada em Libras – Canto I

Local: Teatro Novelas Curitibanas – Claudete Pereira Jorge

Endereço: Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.222 – Centro

Datas e horários: de 20 a 30 de abril, de quinta-feira a domingo, às 20h.

Classificação: livre

Grátis

Conscientização sobre o autismo – atividades da Gibiteca de Curitiba

Local: Centro de Artes Guido Viaro

Endereço: Rua Francisco Mota Machado, 490 – Capão da Imbuia

Datas e horários: dia 16, às 14h (piquenique) e dia 17, às 19h (palestra Autismo e o desenho como forma de comunicação)

Classificação: livre

Grátis