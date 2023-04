Reprodução

Arte e biodiversidade brasileira se encontram em mais um exposição no Jardim Botânico de Curitiba. O prefeito Rafael Greca abre nesta sexta-feira (14/4), às 16h30, a mostra Abelhas Nativas da Mata Atlântica, com obras da artista visual e ilustradora Birgitte Tümmler, na Galeria das Quatro Estações do Botânico.

A mostra organizada pela Fundação Cultural de Curitiba é composta por desenhos de 19 espécies feitos com caneta esferográfica e integra as comemorações dos 330 anos da cidade. Poderá ser visitada diariamente, das 10h às 18h, com entrada gratuita.

Dinamarquesa radicada no Brasil desde a infância, Birgitte sempre desenvolveu atividades ligadas à natureza, especialmente a espeleologia, que estuda grutas e cavernas. Essa relação fez com que a sua habilidade artística também se voltasse a temas da flora e da fauna, buscando sensibilizar e promover a conscientização ambiental.

Das espécies de abelhas existentes na Mata Atlântica, a artista apresenta algumas bem conhecidas, como a jataí, a mandacaia e a mirim, e outras raras, como a guaraipo negra.

As abelhas nativas ou abelhas indígenas (melíponas) não têm ferrão, vivem em colônias e se caracterizam por apresentar o aparelho ferroador atrofiado. Elas ocorrem apenas na América do Sul, América Central e Ilhas do Caribe. Cerca de 400 espécies dessas abelhas já foram catalogadas, e mais de 300 somente no Brasil. Por isso, o país é conhecido como “o paraíso ecológico das abelhas sem ferrão”.

A artista

Birgitte Tümmler nasceu em Copenhagen e veio para o Brasil muito cedo. A família se instalou em Rio Branco do Sul, acompanhando o pai, que veio trabalhar na montagem de fornos de fábricas de cimento.

Na juventude, a ilustradora chegou a voltar para a Dinamarca, mas retornou diante da sua ligação com o Brasil e a paixão pela natureza.

A artista desenvolveu uma técnica peculiar de ilustração com caneta esferográfica. Em 2019, foi premiada no Festival de Imagem da Natureza de Portugal. Entre seus trabalhos recentes, participou do livro “Paisagem Paranaense, Cultura e Natureza”, publicado em novembro de 2022.

Birgitte já realizou várias exposições nacionais e internacionais. A primeira sobre abelhas nativas brasileiras foi em 2019, como membro do grupo Abun – Artistas & Biologists Unite for Nature (Artistas e biólogos se unem pela natureza), uma organização que reúne artistas do mundo inteiro que doam suas ilustrações para projetos voltados à proteção de espécies ameaçadas.

Serviço: Abelhas Nativas da Mata Atlântica

Exposição de ilustrações de Birgitte Tümmler

Local: Galeria das Quatro Estações – Jardim Botânico

Data de abertura: sexta-feira (14/4), às 16h30

Horário de visitação: diariamente, das 10h às 18h

Grátis