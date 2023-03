A banda norte-americana Imagine Dragons se apresenta na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba (PR), nesta quinta (02). Foto: Cassiano Rosário

A banda Imagine Dragons se apresentou na noite desta quinta-feira (2) na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, para delírio de 23 mil fãs que encararam a chuva. O show fazia parte da turnê Mercury World Tour e foi a segunda apresentação da banda no Brasil neste ano — a primeira foi em São Paulo, no dia 28 de fevereiro. A chuva na Capital paranaense não desanimou os fãs, que cantaram e vibraram com o show eletrizante.

Durante o show, o vocalista Dan Reynolds falou que o pai dele morou no Brasil quando ele era pequeno e se lembrou do guaraná, das pessoas amáveis e de assistir futebol. Em outro momento, o cantor falou sobre a importância da terapia e disse que a terapia salvou a vida dele.

Como em outros shows, a banda esbanjou simpatia. O Imagine Dragons cantou os principais sucessos, como ‘Believer’ e ‘Thunderbird’. Houve muito papel picado e fumaça.









O set list do show previa as músicas ‘My Life’, ‘Believer’, ‘It’s Time’, ‘I’m So Sorry’, ‘Thunder’, ‘Birds’, ‘Follow You’, ‘Natural’, ‘Next to Me’, ‘Amsterdam’, ‘Wrecked’, ‘I Bet My Life’, ‘Whatever It Takes’, ‘Sharks’, ‘Enemy’, ‘Bad Liar’, ‘Demons’, ‘On Top of the World’, ‘Bones’, ‘Radioactive’ e ‘Walking the Wire’ (‘My Life’ reprise).