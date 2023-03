Íris Alves/Live Nation

A banda vencedora do Grammy e multiplatinada Imagine Dragons se apresenta nesta quinta (2) na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. A turnê Mercury World Tour na América Latina celebra o lançamento de seu tão aguardado álbum duplo, Mercury — Acts 1 & 2 (KIDinaKORNER/Interscope), mas traz também grandes sucessos da banda como “Thunder” e “ Believer”. A capital paranaense é o segundo local por onde a banda passa nesta turnê pelo Brasil. O primeiro show aconteceu no dia 28 de fevereiro em São Paulo e encantou o público com um repertório incrível e a simpatia do vocalista Dan Reynolds.

