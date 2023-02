Reprodução / TV Globo

A Imperatriz Leopoldinense sagrou-se a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. A escola de samba venceu a apuração, realizada nesta quarta-feira (22), com 269,8 pontos – ou 0,1 à frente da Viradouro, que ficou em segundo lugar. A Vila Isabel, com 269,3, ficou em 3º lugar. Por outro lado, a Império Serrano foi rebaixada para o Grupo de Acesso.

O enredo da escola campeã trazia a saga de Lampião na tentativa de entrar no céu e no inferno.

A apuração começou às 16 horas. O primeiro ponto foi o anúncio de uma penalidade para a Mocidade Independente do Padre Miguel, pela demora na retirada dos carros da área delimitada na avenida Marquês de Sapucaí.

Pelas regras deste ano, quatro jurados avaliam cada quesito e a nota mais baixa é descartada. Ao término do primeiro quesito já se destacavam na frente Salgueiro, Mangueira, Vila Isabel, Grande Rio e Imperatriz Leopoldinense. Após quatro quesitos, a Imperatriz Leopoldinense apareceu como líder isolada pela primeira vez e não saiu mais da primeira posição.