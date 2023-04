O Instituto Moreira Salles (IMS) está disponibilizando, para download gratuito, uma boa parte de seu acervo. São cerca de 10 mil itens, entre fotografias, gravuras, desenhos e pinturas em domínio público, produzidos, entre o século 16 e 1930, por artistas como Marc Ferrez e J. Carlos, entre outros.

A vantagem, para o público, é o acesso a um arquivo de qualidade e com qualidade, como já é oferecido por outras instituições nacionais e internacionais – por exemplo, a Biblioteca do Congresso, nos Estados Unidos. Segundo o IMS, a ideia também é ampliar o uso e a difusão desse acervo sem burocracia.

Além de obras de Marc Ferrez e J. Carlos, é possível encontrar, ainda, itens de Georges Leuzinger, Revert Henrique Klumb, Augusto Malta, Charles Landseer, Jean-Baptiste Debret e Johann Moritz Rugendas, entre outros artistas. São trabalhos que abordam temas como paisagens naturais e urbanas, retratos, expedições, o trabalho forçado de pessoas escravizadas, povos indígenas, desenvolvimento urbano, arquitetura, manifestações populares, política e cartografia.

Download do acervo do IMS

O processo é simples: basta entrar no site , fazer a busca e, caso esteja indicado que aquela imagem está em domínio público, é preciso clicar no botão “abrir” na parte superior direita da seleção e, na tela seguinte, clicar no botão “download” na parte superior esquerda da tela. É necessário colocar créditos nas imagens, citando o nome do autor seguido de “Acervo Instituto Moreira Salles”.

Outros acervos para consulta e download

Essa prática de oferecer itens de seu acervo para download gratuito por parte do público é encontrada também em instituições como o Arquivo Nacional, Arquivo Público do Estado de São Paulo (Apesp), Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (USP), Biblioteca Nacional, Museu de Arte de São Paulo (Masp), Museu Paulista e Pinacoteca de São Paulo, no Brasil. E também na New York Public Library, Biblioteca do Congresso (EUA), Rijksmuseum (Holanda), na rede de museus Smithsonian e no The Metropolitan Museum of Art de Nova York.