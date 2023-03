Renan Facciolo

Curitiba recebe a celebração de trinta anos de uma das grandes lendas do death metal mundial, o Incantation, no dia 18 de maio (quinta-feira), no Basement Cultural. O grupo americano é responsável por álbuns fundamentais do estilo, como Onward to Golgotha, Upon the Throne of Apocalypse e Diabolical Conquest.

LEIA MAIS NO BARULHO CURITIBA CLICANDO AQUI