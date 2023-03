Michael Thomas

Os ingressos para o concerto dos 330 anos de Curitiba com a premiada cantora lírica norte-americana Isabel Leonard já estão à venda a partir de R$ 25. Isabel fará apresentação única com a Camerata Antiqua de Curitiba no dia 29 de março, às 20h, no Teatro Positivo.

Três vezes ganhadora do prêmio Grammy Awards, Isabel é estrela mundial da ópera e sucesso em palcos como Metropolitan Opera (Nova Iorque), Royal Opera House (Londres) e Vienna State Opera (Viena).

As vendas dos ingressos acontecem de forma on-line pela plataforma Disk Ingressos.

No palco, ao lado da convidada internacional, estarão músicos curitibanos como o tenor Vitorio Scarpi e a soprano Ornella de Lucca. Com as batutas, o maestro Ira Levin, especialista em música barroca, convidado especial para conduzir um repertório variado que passa por Mozart, Puccini, Villa Lobos e Haydn.

O concerto é uma promoção da Prefeitura de Curitiba, por meio da Fundação Cultural de Curitiba e Instituto Curitiba de Arte e Cultura, em parceria com o Teatro Positivo, que comemora os seus 15 anos.

Trajetória

Isabel Leonard nasceu em Nova Iorque (1982), filha de mãe argentina e neta do grande mestre internacional de xadrez argentino Carlos Guimard. Cantou desde crianças em coros infantis e juvenis, até se formar pela conceituada escola de música Juilliard School.

A partir de 2005 venceu importantes concursos de canto dos Estados Unidos e atuou em montagens das principais casas de espetáculos dos Estados Unidos e Europa, como o Lincoln Center, Metropolitan Opera House, Opera de Paris e Opera de Viena.

Ganhou três vezes o Grammy pelas suas gravações – em 2014 por A tempestade, de Thomas Adès; em 2016, por O menino e os sortilégios, de Maurice Ravel; e em 2021, pelo compêndio O Diário de Anne Frank & Meditations on Rilke, conduzida por Michael Tilson Thomas.

Serviço: Concerto dos 330 anos de Curitiba

Isabel Leonard & Camerta Antiqua de Curitiba, com regência de Ira Levin

Data: 29 de março

Horário: 20h

Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 – Campo Comprido)

Valores: de R$ 25 (meia-entrada) a R$ 100

Compra pelo Disque Ingresso