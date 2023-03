Cido Marques / FCC

Os músicos que irão participar do concerto pelo aniversário da cidade, entre eles os integrantes da Camerata Antiqua de Curitiba, fizeram na tarde desta terça-feira (29/3) um ensaio no palco da Capela Santa Maria com a mezzo-soprano estadunidense Isabel Leonard, grande estrela do espetáculo.

Nesta quarta-feira (29/3), ela e outros 60 músicos da cidade se apresentam, às 20h, no Teatro Positivo, para celebrar os 330 anos de Curitiba. Os ingressos já estão esgotados e foram vendidos a preços populares, a partir de R$ 25.

Durante o ensaio na Capela, muita concentração e pequenos detalhes foram aprimorados para que tudo saia no virtuosismo que a cidade merece. O concerto será comandado pela batuta do maestro norte-americano Ira Levin, que durante o ensaio passou todas as peças musicais que serão apresentadas.

A maior parte do espetáculo será com solos da mezzo-soprano, que começou o ensaio com a obra de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Non so più cosa son, da ópera Bodas de Fígaro.

Logo nos primeiros acordes, pode-se ouvir o alcance sonoro e a voz aveludada da cantora lírica, três vezes ganhadora do Grammy Awards, maior premiação mundial da música em todos os gêneros.

Em algumas peças, Isabel dividirá a cena com os cantores curitibanos Vitorio Scarpi e Ornella de Lucca. Acompanha os solistas um dos símbolos musicais locais, a Camerata Antiqua de Curitiba, formada por coro e orquestra.

O maestro Ira Levin está pela primeira vez à frente da Camerata e já se anima para o concerto. “A semana de ensaios foi produtiva e os músicos são muito bons, o que facilita o trabalho. O concerto será grandioso“, comentou.

O ensaio, assim como a execução no concerto de aniversário da cidade, é dividido em dois momentos. A primeira parte com obras mais clássicas e a seguinte com composições mais populares. Entre as peças mais aguardadas pelo maestro está a Te Deum, de Joseph Haydn (1732-1809), em que o grupo erudito pode apresentar potência vocal e virtuosismo.

A animação para a grande noite também toma conta dos músicos. Há 30 anos atrás, Francisco Freitas, violinista da Camerata, estava ouvindo Granada pelo tenor Jose Carreras, nas comemorações 300 anos de Curitiba (1993), primeira gestão do prefeito Rafael Greca.

Agora, ele celebra estar no palco para assistir e acompanhar músicos tão conceituados. “É um prazer receber uma cantora do calibre de Isabel. O repertorio lírico não faz parte do nosso tipo de repertório, e assim mostramos a versatilidade da orquestra. É muito gratificante e a expectativa está alta”, disse.

Serviço: Grande Concerto Curitiba 330 anos

Solistas: Isabel Leonard, Ornella de Lucca e Vitorio Scarpi

Camerta Antiqua de Curitiba, com regência de Ira Levin

Data: 29 de março (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 – Campo Comprido)

Ingressos esgotados