FILA NA PEDREIRA PARA O SHOW DO RED HOT CHILLI PEPPERS. CRÉDITOS VALQUIR AURELIANO – 230315

Os ingressos disponibilizados para o show do Red Hot Chili Peppers em Curitiba se esgotaram na noite desta quarta-feira (15), segundo a organização do espetáculo. O show será apenas em novembro, no estádio Couto Pereira.

De acordo com a organização do show, a carga de bilhetes disponibilizada nesta quarta-feira está esgotada. Contudo, pode ocorrer de ingressos residuais voltarem ao sistema de vendas até a data da apresentação, no dia 13 de novembro, no Couto Pereira.

Nesta quarta-feira, primeiro dia de venda dos bilhetes, milhares de fãs fizeram filas quilométricas atrás de ingressos. A fila se formou desde a noite de terça-feira (14) na frente da bilheteria do show, na Pedreira Paulo Leminski. Na manhã desta quarta-feira, a fila dobrava os quarteirões da Pedreira. As vendas on-line começaram às 10 horas e, ao meio-dia, os ingressos estavam disponíveis nas bilheterias oficiais.