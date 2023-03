Ingrid Guimarães divulgou na segunda-feira, 27, que caiu em um golpe quando comprou o ingresso para o show da banda britânica Coldplay. Na hora do show, ao passar o QRcode do ingresso, ela foi avisada que o ingresso já havia sido utilizado por outra pessoa. Ingrid adquiriu as entradas em um site de repasse de ingressos.

A atriz precisou comprar um novo ingresso para poder curtir o show ao lado da filha. Após o alvoroço, ambas conseguiram assistir ao show, mas a atriz utilizou as redes sociais para alertar seus seguidores.

“Comprei meu ingresso e quando cheguei na hora o meu já tinha sido usado por uma outra pessoa. Descobri que as pessoas fazem isso. Pegam o QRcode e vendem o mesmo ingresso para várias pessoas. Ou seja, na hora H você não entra. Tive que comprar um outro ingresso”, explicou ela.

Ela explicou que outras pessoas também caíram no golpe e que estavam chorando na porta. “As pessoas chorando, desesperadas, não tinha mais ingresso pra comprar. Pessoas que ficaram meses se programando para esse show e não conseguiram. Infelizmente ainda tem gente no mundo que usa de má fé de um show, de um sonho de alguém para ganhar dinheiro. Fiquem ligados”, disse.