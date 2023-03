Vem aí o Festival Talento Jovem 2023, um projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude voltado a jovens de 15 a 29 anos que se desenvolvem na música, na dança ou em qualquer outra forma de expressão artística.

“Há muitos jovens nas dez regionais da cidade que se enquadram neste perfil e que podem trazer mais entretenimento e integração artístico-cultural para os espaços públicos de Curitiba”, afirmou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Jr.

Neste ano, o festival foi ampliado e contará com cinco etapas regionais a serem realizadas nos eventos Juventude de Curitiba em Ação. Conforme cronograma:

Os jovens interessados em participar do Festival Talento Jovem 2023 podem se inscrever em três categorias: Música, Dança e Expressões Artísticas (mágica, teatro, stand up comedy ou qualquer outra atividade que queiram apresentar).

Os campeões regionais de cada uma das três categorias vão se apresentar no grande show que acontece no Parque Barigui, no dia 10 de dezembro, a partir das 14h.

Inscrições

No próximo dia 10 de março serão abertas as inscrições para a primeira etapa do festival. As inscrições devem ser feitas NESTE LINK.

Na inscrição, os incritos devem anexar vídeo para mostrar seu talentos. Estas mídias passarão por um processo de curadoria e após esta avaliação a comissão organizadora divulgará a lista de selecionados e o cronograma de apresentações.

A primeira etapa do Festival Talento Jovem 2023 acontece na Praça Afonso Botelho, no dia 15 de abril, e faz parte do evento Juventude de Curitiba em Ação.

O evento vai reunir uma feira de serviços para jovens, festival de skate, vivências de lazer e esportes.

“Será uma grande festa com diversas atrações e serviços voltados especialmente aos jovens curitibanos que poderão se apresentar, se divertir e ter acesso também aos serviços disponibilizados pela Prefeitura”, concluiu Pijak.