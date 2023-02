Kraw Penas/SECC

O Centro Juvenil de Artes Plásticas (CJAP) abre inscrições para as oficinas do primeiro semestre de 2023 a partir de quinta-feira (23), até 10 de março. O atendimento é das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira.

O início das aulas acontece na semana de 6 de março. São 23 cursos gratuitos, com 15 vagas por turma, onde cada aluno pode escolher uma oficina para se inscrever. A possibilidade de inscrição em um segundo curso ocorre caso haja a vaga pretendida após o período de matrícula.

Ofertando aulas de desenho, pintura e teatro, entre outras, as oficinas do Centro promovem conhecimento para além da técnica, conforme explica a coordenadora Adriana Dalazen Chichocki. “Há quase 70 anos o CJAP vêm formando cidadãos mais conscientes, criativos e com um olhar estético apurado, que valoriza não só a arte mundial, mas também a arte paranaense”, afirma.

Para Luiz Gustavo Vardanega Vidal Pinto, diretor do CJAP, as ações educativas promovidas pelo Centro são essenciais para a comunidade. “O CJAP é um espaço único. Nosso trabalho em apoiar a jornada artística e cultural de crianças e adolescentes não é apenas algo divertido para esses jovens, mas que envolve também uma profunda base construtora de aprendizado e autonomia. Estamos juntos construindo o futuro”, completa.

Os cursos acontecem presencialmente uma vez por semana, no dia e turno escolhidos pelo aluno, sendo o turno da manhã das 8h30 às 11h30 e o turno da tarde das 14h às 17h.

Confira a ementa das oficinas .

Para se inscrever nas oficinas presenciais, leia com atenção as orientações abaixo. As inscrições devem ser feitas presencialmente.

Acesse a ficha de inscrição neste link e imprima. Vale para todas as oficinas;

Preencha corretamente as informações com letra legível (esse será o documento com os dados do aluno que ficarão registrados na secretaria do CJAP);

No espaço destinado à fotografia do aluno, levar a foto atual para anexar na ficha ou foto impressa na própria ficha de matrícula;

Não preencher o espaço com o nome da oficina. Isso será feito no ato da matrícula;

Levar uma cópia do documento de identificação (RG) do aluno. Se não possuir RG, substituir por uma cópia da certidão de nascimento. Esse documento ficará arquivado no CJAP. Não serão aceitos outros documentos;

Depois de preenchida a ficha, com a cópia do documento e foto em mãos, é necessário comparecer ao CJAP para efetivar a matrícula;

A inscrição é feita por ordem de chegada, não sendo permitida a reserva de vagas por telefone ou e-mail;

Não serão efetuadas matrículas sem a ficha de inscrição previamente preenchida, bem como sem cópia do documento do aluno e foto;

Dúvidas podem ser encaminhadas ao email educativocjap@gmail.com.

Serviço:

Inscrições para oficinas do Centro Juvenil de Artes Plásticas – CJAP

De 23 de fevereiro a 10 março.

Segunda a sexta, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Rua Mateus Leme, 56 – São Francisco – Curitiba

(41) 3223-5634 ou (41) 3323-7482

www.cjap.pr.gov.br