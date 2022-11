Oficina começa em janeiro (Cido Marques)

Estão abertas as inscrições para os cursos da 40ª Oficina de Música de Curitiba, que acontece de 25 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023. Os cursos voltam a ser todos presenciais, com aulas na Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Campus Prado Velho. Estão sendo ofertados mais de 90 cursos, divididos nas áreas de Música Antiga, Erudita, MPB e Música e Tecnologia.

Leia a matéria completa no Barulho Curitiba clicando aqui