Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa

Na nova organização do mundo pós-pandemia, voluntários de todo o Brasil buscam formas seguras de oferecer seu apoio ao Terceiro Setor. Porém, muitas vezes falta capacitação e treinamento – e esse é o propósito do curso “Arte de Ouvir, Encantar e Contar Histórias”, que o Instituto História Viva promove em duas datas de março.

As turmas ocorrem dia 18 e 19 de março, sempre das 9h às 16h, com almoço no local. Após o curso, será necessário passar por uma banca com atividades práticas e a devida “colação de grau”, dia 1º de abril, das 9h às 13h.

“O Instituto nasceu do grande interesse da população de Curitiba de ajudar o próximo, capacitar-se e estender afeto a quem mais precisa”, conta Roseli Bassi, fundadora do Instituto História Viva. “Porém, com a pandemia, sentimos um esvaziamento e grande carência por formar novos voluntários”, explica.

Além de todo o conteúdo ministrado, o participante recebe o almoço, água e lanches, estacionamento como cortesia, jaleco de contador de histórias personalizado, certificado, apostila digital e supervisão nas atividades práticas. Parte do valor arrecadado irá contribuir com

a captação de recursos do Lar Recanto do Tarumã.

Fundado em 2005 pela gestora Roseli Bassi, o Instituto História Viva tem como objetivo maior transformar ambientes de dor e sofrimento por meio da literatura oralizada. Já são quase 4 mil voluntários formados, que fazem a ponte entre histórias contadas por idosos e crianças ansiosas por ouvi-las, em inúmeras instituições de apoio.

SERVIÇO – Oficina “Arte de Ouvir, Encantar e Contar Histórias”

DATA: Dia 18 de março das 9h às 16h (turma A)

Dia 19 de março das 9h às 16h (turma B)

ENDEREÇO: Galeria do Lar de Idosos Recanto do Tarumã (R. Konrad Adenauer, 576 – Tarumã, em Curitiba-PR)

INVESTIMENTO: R$ 290

INSCRIÇÕES: Pelo e-mail voluntario@historiaviva.org.br ou WhatsApp (41) 98865 4218, informando: nome completo, número de telefone, comprovante de depósito da contribuição, turma de que irá participar (A ou B)

Saiba mais sobre a ONG em História Viva