Após a festa do líder Gustavo no “Big Brother Brasil 23”, a tag Larissa expulsa está entre os assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta quinta-feira, dia 9. O comportamento da sister com Bruna foi comparado com Hariany e Ana Paula, do “BBB 16”.

Na madrugada desta quinta, após a festa, Bruna decide cutucar o bumbum de Larissa, que estava deitada com Fred na cama do Quarto Deserto. A amiga não gostou e deu um tapa na atriz. Apesar dos três rirem com a situação, a atitude foi apontada como agressão pelos internautas, que relembraram a expulsão de Hariany, há sete anos.

Na época, ela e Ana Paula estavam discutindo embriagadas e Hariany empurrou a colega de confinamento. Isso gerou a expulsão da ex-sister.

No Twitter, a opinião dos espectadores se dividiu entre quem defendesse a expulsão de Larissa e quem defenda que foi apenas um reflexo e uma brincadeira. A Globo ainda havia se pronunciado sobre o assunto até a publicação desta matéria.