Os participantes do Big Brother Brasil 23 tiveram uma madrugada atípica nesta terça-feira, 21. Em clima de carnaval, a produção liberou na casa a transmissão ao vivo da segunda noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Com acessórios coloridos, cooler e salgadinhos, os confinados do BBB entraram no clima de carnaval. Além da euforia típica da ocasião, o momento resultou em emoção e muita preocupação sobre o discurso do apresentador da atração sobre intolerância religiosa.

Logo no início do desfile, Cara de Sapato caiu no choro ao relembrar o amigo Leandro Lo, assassinado em São Paulo durante uma festa em agosto de 2022. Os lutadores costumavam passar o carnaval juntos. “A animação da parada era ele”, disse o brother.

Domitila, Gustavo e Amanda o consolaram no momento, com abraços e palavras de conforto. “Ele está te olhando de onde estiver”, disse a médica.

Preocupação com discurso de Tadeu Schmidt

Durante a transmissão ao vivo do programa, sem citar a polêmica conversa entre Key Alves, Gustavo e Cristian na manhã de segunda-feira, 20, Tadeu Schmidt discursou sobre diversidade religiosa. A pauta, então, foi o principal assunto da madrugada e preocupou os envolvidos.

O trio conversou sobre o assunto com Cara de Sapato, que aconselhou conversar com Fred Nicácio. “Todo mundo tem uma perspectiva de uma forma e entende de algum jeito. Eu estou muito tranquila, porque é o que eu senti. O que eu vou fazer? Vou enganar meus sentimentos?”, analisou Key.

A jogadora de vôlei alegou ter entrado no reality show disposta a errar e, por isso, sabe que pode ter julgado errado. “Eu respeito todas as religiões. Todas! Inclusive tenho amigos de todas”, pontuou.

Cristian também se justificou. “Sei o que eu senti. São energias, tá ligado?”, pontuou. Gustavo concordou que “ninguém desrespeitou”. “Religião eu respeito todas, já fui em todas. É a intenção da pessoa, não a religião em si. E outra, acredito que Deus é um só. Não tem o que discutir. Respeito tudo, sempre respeitei. Não falei por mal”, declarou o fazendeiro.

Reflexão sobre diversidade religiosa

Key e Gustavo também foram conversar sobre o assunto com Fred e Larissa. O influenciador aproveitou para tentar acalmar o casal, destacando a importância da abordagem do tema. “Tem vários casos de intolerância religiosa lá fora. Então, trazendo isso para um programa que tem voz, é uma parada muito importante. Tem muita gente lá fora que tem preconceito com uma série de religiões, principalmente candomblé, umbanda…”, refletiu.

Cristian chama Nicácio para conversar

Seguindo o conselho de Cara de Sapato, Cristian chamou Fred Nicácio para conversar e o questionou sobre o que estava fazendo na noite anterior no Quarto Fundo do Mar, dizendo que quando acordou, o médico estava parado em frente à sua cama.

Nicácio alegou que teve dificuldade para dormir, porque não estava se sentindo bem e precisou pedir um remédio no confessionário. “Em algum momento eu devo ter passado por ali [na frente de Cristian], porque não estava conseguindo ver. (…) Fui ao banheiro, voltei e tinham malas no caminho, fui tentando achar, porque quando você sai de um lugar claro para um lugar escuro, não consegue ver as coisas. (…) Talvez você tenha me olhado nesse lugar, nessa hora que eu estava tentando passar”, explicou.

Cristian disse que se sentiu “meio mal” com a situação. “Não tenho nenhum problema com religião, respeito todas, não estou julgando nada. (…) Às vezes você fala algumas palavras que devem ser da sua religião, axé, Oxum (…) não que eu não me sinta confortável, mas eu não entendo o que é e às vezes fico meio receoso”, complementou o empresário.

O médico não compreendeu a associação entre a religião e ter parado em frente à cama. “Entrei nesse fato porque o Tadeu falou, entendeu? E você falou sobre religião muito mais que outras pessoas ali. (…) Não tem ligação nenhuma uma com a outra, não estou dizendo que você estava fazendo alguma coisa ali”, tentou explicar Cristian.

Nicácio desabafa com Marvvila

Fred Nicácio não gostou da associação feita por Cristian e chamou Marvvila para desabafar. “Ele achou que eu estava rogando um negócio para ele ali, atacando espiritualmente. É mole? Era só o que faltava, eu ser atacado com intolerância religiosa nessa altura do campeonato. Ele insinuou que eu estava na frente da cama dele, de madrugada, fazendo o que com minha religião?”, comentou.

A cantora também desaprovou a atitude do empresário e concordou com o entendimento do médico. “Ai, Cristian, nem você se ajuda. (…) Desnecessário, ainda mais depois do que foi dito hoje”, respondeu a sister.