Reprodução/Instagram

Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro, publicou uma foto em seu Instagram na terça-feira, 3, em que agradece aos fãs pelas boas energias recebidas. Na imagem, o ator aparece ainda no hospital, usando cateter nasal e com o rosto inchado.

“Obrigado a todos pelas palavras de carinho. Ainda estou sem condições de digitar, mas estou enviando amor para todos vocês”, escreveu o ator na legenda.

Renner sofreu um acidente no domingo, 1º de janeiro, enquanto usava um limpa-neve em sua casa, localizada na cidade de Reno em Nevada, nos Estados Unidos.

O ator ficou em estado grave e foi submetido a uma cirurgia. De acordo com sua assessoria de imprensa, ele teve um trauma no tórax e lesões na perna. Ainda não se sabe quais foram as circunstâncias exatas do acidente.

De acordo com a polícia, Renner foi socorrido por um vizinho, que o acompanhou até a chegada da equipe de resgate.