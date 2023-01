Helen Kaliski

Se muitas vezes nos questionamos sobre como o tempo demora a passar ou, pelo contrário, passa rápido demais, e ainda se tudo parece claustrofóbico ou solitário, Jo Mistinguett faz de seu novo single uma busca por uma fuga musical desse estado de exaustão física, mental e emocional a que o mundo nos condiciona. Seu novo single, “Realidade Paralela”, é uma catarse indie eletrônica e pop pensada para o mundo pós-pandêmico.

Ouça “Realidade Paralela”: https://linktr.ee/jomistinguett

Destaque da cena LGBTQIAPN+, Jo é cantora, compositora, produtora musical e multi artista se destacando em diversas cenas. Ela traz em sua trajetória um espírito criativo inquieto com diversos projetos que criou, além de assinar inúmeras trilhas para audiovisual e teatro e ter uma longa carreira pela música eletrônica que a levou para palcos de todo o país e do exterior. Durante a pandemia, a artista também se dedicou a apresentar, ao lado da jornalista Carola Gonzales, o Podcast Diálogos Profanos, onde entrevistou dezenas de mulheres, homens trans e pessoas não binaries do mundo da música. Uma das entrevistadas foi Navalha Carrera, outra multiartista que ganhou repercussão nacional com seu trabalho ao lado de Letrux. Foi Carrera que fez a ponte entre a artista e o selo Plot Twist Records, que lança esse novo single.

Com uma discografia composta por um álbum, 4 EPs e uma série de singles, Jo Mistinguett promete muitas novidades para 2023 com “Realidade Paralela” como um primeiro passo. A faixa está disponível em todas as plataformas de música.