Verão Maior Paraná – Show da dupla Fernando e Sorocaba, em Matinhos.

As duplas sertanejas João Bosco & Vinícius e Maria Cecília & Rodolfo abrem a temporada de shows do Verão Maior Paraná em Matinhos e Pontal do Paraná, respectivamente. No sábado, Maria Cecília & Rodolfo vão para a cidade vizinha e se apresentam em Caiobá, enquanto no Balneário Marisol recebe o sertanejo Santiago, da dupla Guilherme & Santiago – Guilherme teve que fazer uma cirurgia e não estará na apresentação.

Este será o quinto fim de semana com shows gratuitos no litoral paranaense. A programação se encerra na próxima semana com os sucessos de Ara Ketu e grupo Sempre Tem, que vão se intercalar nos palcos das duas cidades. As atividades, que tem parceria da Renault do Brasil, começam às 20 horas no palco, com animação e recreação.

SEXTA-FEIRA – João Bosco & Vinícius são donos de alguns dos maiores hits do sertanejo recente. Com quase 30 anos de carreira, 14 álbuns lançados e 8 DVDs, a dupla coleciona hits na carreira, como: “Chora, Me Liga”, “Colo Colo “, “Quero Provar Que Te Amo”, “Falando Sério”, “Curtição” e “Chuva”. Também já foi nominada três vezes ao Grammy Latino. Lotando plateias no Brasil e no Exterior, João Bosco & Vinícius ficaram na lista dos 15 artistas mais tocados nas rádios da última década e também alcançaram números expressivos no digital. Eles se apresentam em Matinhos.

Em Pontal do Paraná, a dança coladinha ficará a cargo de Maria Cecília & Rodolfo, que formam um casal desde que começaram a cantar nos corredores da faculdade de Zootecnia em Campo Grande (MS). Entre as canções de maior sucesso da dupla estão “Só de pensar”, “Quando eu parar de ligar”, “Imprevisível”, “Doida”, “Depois da briga” e “À vontade”.

SÁBADO – No sábado, Maria Cecília & Rodolfo soltam o gogó em Matinhos, relembrando os maiores sucessos da carreira e as colaborações com outros artistas, como Jorge & Mateus. Eles também já tocaram com Munhoz e Mariano, Zezé di Camargo e Luciano, Humberto e Ronaldo, e colecionam shows nacionais importantes no currículo.

Em Pontal do Paraná, quem comanda o show será Santiago. Ele sempre toca com o parceiro Guilherme, mas desta vez o show será solo – Santiago na primeira voz e o público na segunda. Ao longo de quase 30 anos, Guilherme & Santiago emplacaram grandes hits, como “Mentira de Amor”, “Azul” e “Chovendo Estrelas”, que elevaram a dupla a um patamar de 180 shows realizados por ano e mais de um milhão de discos vendidos. É uma das parcerias mais longevas da música sertaneja.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.