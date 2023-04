(Divulgação/Carlos Sales)

Uma rainha jamais perde sua majestade, e homenagens serão eternas. Pensando na grandiosidade e falta que Marília Mendonça faz, o cantor Johnny Hooker chega a Curitiba com sua turnê inédita “Clube da Sofrência – Uma Homenagem a Marília Mendonça”, no dia 27 de abril, às 21h, no palco do Teatro UP Experience. No show especial, o cantor se divide entre os principais sucessos da meteórica carreira da cantora e clássicos de seu premiado repertório autoral. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 60, via Disk Ingressos. A produção do show é das produtoras Polarize Comunicação e Eventos e da Brave Produções.

Leia mais no Blog Barulho Curitiba