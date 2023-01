Durante participação no quadro Acredite em Quem Quiser, do Domingão com Huck, Jojo Todynho revelou que recusou um convite do Big Brother Portugal. A influenciadora e apresentadora contou em uma das histórias verdadeiras do quadro Acredite em Quem Quiser, com a participação Bruna Gomes, ex-namorado de Felipe Neto e vencedora da última edição do reality em terras portuguesas.

“Fui convidada para o BBB de Portugal e não aceitei e ela (Bruna) entrou no meu lugar”, contou Jojo.

“Fiquei com medo, porque não fui cancelada no Brasil, mas do outro lado do mundo é outra história. Deixa eu ganhar aqui que está bom”, revelou.

A famosa ainda elogiou a participação de Bruna Gomes, que ganhou R$10 mil euros com a vitória no reality, dizendo que ela foi “maravilhosa e impecável do começo ao fim”.

Jojo Todynho foi a vencedora da edição A Fazenda 12, em 2020, com 52,54% dos votos, seguida por MC Biel (36,10%) e Stéfani Bays (11,36%). Ela conquistou o prêmio de R$1,5 milhão.