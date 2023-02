Vem aí um novo projeto dos Jonas Brothers. Por meio de um teaser, o grupo anunciou no início da semana o lançamento de um álbum e uma turnê de shows para 2023. The Album é o título do trabalho inédito da banda formada pelos irmãos Kevin, Joe e Nick Jonas.

A estreia está marcada para o dia 5 de maio, porém, ainda não foram reveladas as datas da turnê.

Nas redes sociais, o público repercutiu o anúncio do grupo, brincando até com a criatividade envolvendo o nome do projeto.

Estrela

Recentemente, os Jonas Brothers ganharam uma homenagem na famosa Calçada da Fama, em Hollywood.

“Tão orgulhoso de fazer parte oficial do @hwdwalkoffame! Obrigado a cada pessoa que apareceu e assistiram à transmissão ao vivo para comemorar conosco”, escreveu o grupo.