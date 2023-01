Cido Marques

A 40ª Oficina de Música de Curitiba começa nesta quarta-feira (25/1), inaugurando uma jornada musical de 12 dias com mais de 200 shows e concertos em diversos espaços culturais da cidade. A edição deste ano marca o início das comemorações dos 330 anos de Curitiba e os 50 anos da Fundação Cultural de Curitiba. O concerto de abertura, às 20h, no Teatro Guaíra (Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto), terá a Camerata Antiqua de Curitiba e solistas convidados de primeira grandeza.

A primeira parte do programa será com o renomado pianista brasileiro Arnaldo Cohen, que fará solo com a orquestra da Camerata, apresentando o Concerto para piano nº 1 em Sol menor, de Felix Mendelssohn. Cohen é um dos mais destacados pianistas da atualidade e esta será a única oportunidade de o público apreciar ao vivo o desempenho do artista, que atualmente vive nos Estados Unidos. Com mais de 50 anos de carreira, Cohen consolidou uma trajetória internacional, realizando recitais e tocando com prestigiosas orquestras de todo o mundo.

Na segunda parte, entram em cena os solistas convidados do Teatro Colón, da Argentina. A Sinfonia Concertante em Mi bemol Maior, de Wolfgang Amadeus Mozart, com solos de instrumentos de sopro, será apresentada pelos argentinos Fernando Chiappero (trompa), Michele Wong (oboé), e pelos brasileiros Cássia Carrascoza (flauta) e Ronaldo Pacheco (fagote). Solista do famoso teatro de Buenos Aires, a soprano Jaquelina Livieri fará o solo na obra Laudate Pueri Dominus, de Georg Friedrich Händel, com acompanhamento de coro e orquestra da Camerata Antiqua de Curitiba.

A regência é do maestro Abel Rocha, e a regência de coro, da maestrina Mara Campos.

Cursos e espetáculos

A programação da Oficina de Música segue intensa até 5 de fevereiro, com importantes instrumentistas estrangeiros e destaques da cena nacional nas áreas de música erudita, antiga e MPB. Os espetáculos acontecem nos principais teatros e salas de concerto da cidade, em igrejas e oratórios, em parques e palcos itinerantes. Pelo menos metade da programação é gratuita.

Enquanto o público acompanha a programação musical, que vai da música medieval ao hip hop, os cursos acontecem durante o dia, reunindo os 1.200 alunos que vêm de todas as partes do país para ter aulas com conceituados professores dos mais diversos instrumentos. Os cursos também contemplam estudos de canto, ópera, composição, práticas de orquestras, entre outras modalidades inovadoras, como luteria, musicoteca, tecnologia e produção musical. A sede dos cursos é a Pontifícia Universidade Católica do Paraná – campus Prado Velho.

Atrações de quinta-feira

Na quinta-feira (26/1), a Oficina de Música terá uma das suas atrações de peso: a cantora e compositora Vanessa da Mata, que se apresenta às 20h, no Guairão, acompanhada da Orquestra À Base de Corda, um dos grupos artísticos da Fundação Cultural de Curitiba.

Na Capela Santa Maria, a soprano Jaquelina Livieri volta a ser apresentar no concerto Mercosul Cultural, ao lado dos músicos Jairo Wilkens (clarinete), Alex Sanchez (fagote) e Clenice Ortigara (piano). No programa estão obras do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos, e dos argentinos Astor Piazzolla, Andrés Gaos, Paquito d’Rivera, Alberto Ginastera, além de canções populares argentinas. E já na quinta-feira também começa a programação no Teatro Cleon Jacques. Às 19h30, o multi-instrumentista Gabriel Schwartz lança o seu álbum “Solo”.

Serviço

Concerto de abertura da 40ª Oficina de Música de Curitiba

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto – Teatro Guaíra (R. XV de Novembro, s/nº)

Data e horário: 25 de janeiro de 2023, às 20h

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (à venda no site ticketfacil.com.br)

Atrações de quinta-feira (26/1) na 40ª Oficina de Música de Curitiba

19h, Capela Santa Maria – Concerto Mercosul Cultural, com Jaquelina Livieri (soprano) e Trio Jairo Wilkens (clarinete), Alexa Sanchez (fagote) e Clenice Ortigara (piano)

Ingressos (R$ 35)

19h30, Teatro Cleon Jacques (Memorial Paranista) – Gabriel Schwartz, lançamento do álbum “Solo”

*Grátis

20h, Guairão – Orquestra À Base de Corda convida Vanessa da Mata

(Ingressos esgotados)