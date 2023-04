Diva britânica Joss Stone (Divulgação)

Em 2023, a diva britânica Joss Stone vai comemorar 20 anos de uma celebrada carreira internacional. Para tal celebração, a cantora vem a Curitiba,hoje, às 21h, no palco do Teatro Positivo, com a turnê “20 Yeras Of Soul”. Os últimos ingressos estão à venda, a partir de R$ 345, via Disk Ingressos. A produção da turnê fica por conta da MCA Concerts.

