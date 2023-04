Foto: Franklin de Freitas

A diva britânica Joss Stone vai comemorar 20 anos de uma celebrada carreira internacional neste ano. Para tal celebração, a cantora está em turnê pelo mundo. Nesta segunda-feira (24), ela se apresentou em Curitiba, no Teatro Positivo, com a turnê “20 Years Of Soul”. Cinco vezes indicada ao Grammy e premiada em 2007, ganhou o título da crítica internacional de “Diva do Soul”.

Em Curitiba, a cantora chegou a ir para o meio da plateia durante a apresentação, levando o povo à loucura.

A cantora, compositora e atriz criou um poderoso catálogo de músicas, uma brilhante e colorida tapeçaria que une seu poderoso vocal soul a muitas influências como o reggae, a world music e o hip hop. Já são oito álbuns gravados em 16 anos.



















































O setlist do show previa ‘You Had Me’ / ‘Free Me’ / ‘Bad Habit’ / ‘You Got the Love’, ‘Super Duper Love’, ‘Fell in Love With a Boy’, ‘Tell Me About It (com excertos de ‘Rock Steady’, de Aretha Franklin, ‘Sweet Love’, de Anita Baker’, e ‘Killing Me Softly’, de Lori Lieberman)’, ‘Sonny’s Lettah’ / ‘Harry’s Symphony’ / ‘Wake Up’ / ‘Clean Water’ / ‘Love Me’ / ‘Less Is More’ / ‘Way Oh’, ‘Put Your Hands on Me’, ‘Son of a Preacher Man’, ‘Piece of My Heart’, ‘Right to Be Wrong’, ‘Music’, ‘Karma’ e ‘Some Kind of Wonderful’.