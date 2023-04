A atriz Juliana Paes vai embarcar no mundo do streaming. Ela assinou com a Netflix e com a Star+ para integrar o elenco de duas produções longas, caracterizadas como novelas, nas plataformas.

A artista já não faz mais parte do quadro fixo da Globo e sua última atuação na emissora carioca foi em Pantanal, interpretando a personagem Maria Marruá.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, ela fará parte de Pedaço de Mim, produção escrita por Ângela Chaves (Éramos seis) e dirigida por Maurício Farias (Um lugar ao Sol). As gravações devem começar ainda neste semestre.

No Star+, a atriz será a protagonista em busca de vingança em Vidas Bandidas, que já está sendo produzida no Rio de Janeiro.