Leandro Karnal, colunista do Estadão, de 59 anos, rebateu comentários homofóbicos após revelar um relacionamento de quatro anos com o cantor Vitor Fadul, de 27 anos. O historiador respondeu seguidores na publicação do Instagram na qual anunciou a união estável. Os usuários, inclusive, criticavam a diferença de idade de 32 anos entre o casal.

Uma seguidora chegou a se declarar decepcionada com Karnal por namorar um jovem rapaz – ela também criticou pessoas asiáticas. “Esse guri aí está mais para ser teu filho com manias de coreano. Nem adianta vir com esses teus argumentos, fala sério”, disse ela.

A resposta do historiador foi uma pergunta retórica. Ele quis saber se ela leu a descrição de si mesma em seu perfil pessoal da rede. “O lema da sua bio [de Instagram] é ‘cuidando da minha vida’. Você escreveu mesmo? Leu?”.

Outro seguidor contou que Karnal o ajudou a se descobrir ateu, mas afirmou não aceitar a orientação sexual dele. “O bom é que sua aceitação ou não só fala de você e nada de mim. Sim, você é livre para aceitar ou não. Minha vida segue igual. Apenas pense: você já se irritou com algum religioso dizendo que não aceita seu ateísmo?”, rebateu o professor.

Mais uma seguidora voltou a criticar a diferença de idade entre Karnal e Fadul. “Isso deveria ser crime. Você pode ser avô do menino”, disse ela. “Não ser seu pai ou avô já é um motivo bom de felicidade por hoje”, disse o colunista do Estadão.

Um homem fez uma crítica similar, mas relembrou a dedicação de Karnal aos estudos. “Estudou, leu, viajou, deu tanta aula, conheceu e é conhecido pelas maiores personalidades do País. E diante da decisão mais importante da vida, você escolhe alguém com metade da sua idade? Eis aí sabedoria incoerente”, escreveu.

“Se eu precisar, um dia, casar de novo, lembre-me de obter seu conselho antes. Minha meta é ter uma vida como a sua!”, ironizou o professor.

Em contrapartida, ele também recebeu muitas mensagens de afeto e carinho nas redes sociais. Gabriela Prioli, Mari Palma, Vitor Di Castro, Rodney William, Bruna Lombardi e Monja Coen foram algumas das celebridades que parabenizaram o casal.

União estável

Conhecido por ser discreto, Karnal assumiu um relacionamento com o influenciador e cantor Vitor Fadul em uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 6. A assessoria do historiador confirmou ao Estadão que os dois começaram a namorar em 2019, mas oficializaram a união estável em 2022.

O professor ainda disse que não falou antes sobre o assunto por não sentir necessidade de expor sua vida pessoal. “Porém, parece haver um momento em que não declarar pode parecer concordância com preconceitos”, completou ele.

Karnal é historiador, escritor, professor e palestrante. Conhecido por livros como O dilema do porco-espinho e Crer ou não Crer, escrito em parceria com padre Fábio de Melo, é membro da Academia Paulista de Letras desde 2021.

Doutor pela Universidade de São Paulo (USP), ele aborda assuntos que vão de ética a religião em sua linha de pensamento. É um dos pensadores brasileiros mais reconhecidos da atualidade. Suas colunas vão ao ar sempre às quartas.