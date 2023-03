O ator Keanu Reeves, de 58 anos, revelou que “abriu a cabeça” de um figurante enquanto gravava as cenas de ação do filme John Wick: Baba Yaga. O astro não deu detalhes sobre o colega, mas lamentou o episódio.

Em entrevista à People, ele falou sobre o ocorrido. “Em termos de acidente, cometi um erro uma vez: abri a cabeça de um cavalheiro”, contou Reeves sobre as filmagens. No filme, ele interpreta o assassino de aluguel John Wick.

“Isso foi uma m… imensa, peço desculpas pelo linguajar”, emendou. “Mas além disso… Ah, teve um cara atropelado por um carro. Ele estava dentro do carro, precisou ir para um hospital, mas ficou tudo bem.”

Reeves também ressaltou a segurança durante as gravações do longa. “Você precisa tomar cuidado, mas é ótimo saber que todo mundo [no set] está tomando conta de todo mundo.”