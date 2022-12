Reprodução

A 11ª edição do The Voice Brasil chegou ao fim nesta quarta-feira, 9, e Keila Júnia foi consagrada campeã. A mineira de Matosinhos encantou o público e venceu a disputa por 51,78% dos votos. Representante do time de Michel Teló, ela garantiu o sétimo título para seu treinador.

Na primeira rodada de apresentações, Keila entregou tudo com sua interpretação de I Will Always Love You, de Whitney Houston. Ao terminar a música, Iza zombou da cara de Teló: “está com os olhos cheios d’água”, brincou a jurada. “Como é que não arrepia? Não fica com os olhos cheios de lágrimas?”, respondeu o sertanejo.

Já na segunda vez que voltou ao palco, ela foi ovacionada pela plateia – e aplaudida de pé pelos quatro jurados – ao cantar Como É Grande o Meu Amor por Você, de Roberto Carlos.

Ao Gshow, Keila revelou que a escolha do repertório foi feita por Teló. “Foi escolhido pelo meu técnico, mas ele já conhece os meus gostos. Sabe que gosto muito de Whitney Houston, Roberto Carlos”, disse. “Queríamos muito emocionar o público. As escolhas foram bem acertadas”.

Na comemoração da vitória, Keila cantou Rise Up, de Andra Day, ao lado de Teló. A música foi a escolhida por ela para as audições às cegas, na primeira etapa do reality. Todos os técnicos viraram suas cadeiras para ela e a sua escolha foi Teló.

Ao seu técnico, só elogios. Ao Gshow, disse que eles construíram uma “parceria gostosa”. Ela também revelou que, antes de ser selecionada para o programa, sempre dizia que queria fazer parte do time dele. “Estar com o Teló só reforçou mais uma vez o que eu disse: sonhos são possíveis”, afirmou.

Para o futuro, a cantora planeja gravar seu primeiro álbum de inéditas e sonha em transmitir a sua “essência para multidões”. “A Keilla que entrou aqui continua com a mesma humildade, porque eu sei que isso é o mais importante. Mas a Keilla que sai daqui está mais confiante, de cabeça erguida, por saber que esses sonhos são possíveis”, disse.