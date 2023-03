Key Alves foi a oitava eliminada do Big Brother Brasil 23 e participou do Café da Manhã com Eliminado na manhã desta quarta-feira, 8 no Mais Você. A ex-sister refletiu sobre sua eliminação e relacionamento com Gustavo dentro da casa. Sobre sua saída do reality show, ela comentou: “quando a gente vem aqui fora, o choque é muito grande, porque os acontecimentos não têm nada a ver com o que pensávamos lá dentro”.

Em entrevista a Ana Maria Braga, a atleta afirmou que não pretendia se envolver com ninguém dentro da competição, mas que sua relação com Gustavo foi “amor à primeira vista”. “Sempre acreditei [em amor à primeira visa] e, por isso, aconteceu”.

“Mas, eu não imaginava que seria no Big Brother. Entrei achando que não me apaixonaria por ninguém e foi muito especial, a gente vai continuar aqui fora”, disse. Quando perguntada que participante torna o clima da casa “pesado”, ela apontou sua rival:

“A Bruna é muito briguenta, não atura nada, sempre acha que está certa, tem atitudes que eu não acho legal, sempre querendo brigar, falar alto e xingar, ela pesa o clima”, explica. Por fim, ela surpreendeu ao criticar uma aliada: “a Marvvila se esconde muito, não se impõe, ela só dorme, dá o show dela nas festas e é isso o que a maioria pensa sobre ela”, afirmou.