A próxima apresentação da Orquestra Ladies Ensemble promete uma viagem musical por diferentes períodos da música clássica eslava. O segundo concerto da temporada 2023 do grupo no Auditório Regina Casillo, no centro de Curitiba, apresenta obras dos russos Tchaikovsky, Shostakovich e Shatrov nos dias 14 de abril, às 20 horas, e 15 de abril, às 17 horas. O projeto é realizado pelo Ministério da Cultura e Centro Cultural Solar do Rosário por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada), mais taxa do Disk Ingressos (diskingressos.com.br).

Com direção artística e musical de Fabiola Bach Akel, o repertório reúne peças célebres dos três compositores, que figuram entre os nomes mais relevantes da música clássica russa e tiveram importantes influências da música tradicional eslava em suas criações. A “Valsa N.º 2”, de Shostakovich, abre o programa, seguida pela Serenata para Cordas, de Tchaikovsky, e de “On the hills of Manchuria”, de Shatrov. A apresentação terá comentários da educadora musical Clarice Miranda. A regência será de Roberto Ramos.

Programa

Composta por Dmitri Shostakovich (1906–1974), um dos principais nomes da música clássica do século 20, a contagiante “Valsa Nº 2” é um de seus temas mais conhecidos e populares, sendo tocado em inúmeras ocasiões até hoje – desde concertos de orquestra até casamentos e bailes de salão.

Também muito presente nos programas de concerto mundo afora, a Serenata para Cordas, de Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840–1983), é considerada uma das melhores peças já escritas para orquestra de cordas. A obra é dividida em quatro movimentos e ilustra a expressividade e complexidade do compositor – um ícone do período romântico na música clássica.

Fecha o programa a peça “On the Hills of Manchuria”, composta em 1906 pelo compositor e violinista Ilya Alekseevich Shatrov (1879–1952). Trata-se de outra valsa, desta vez de temática triste: a composição foi inspirada por uma batalha trágica da Guerra Russo-Japonesa (1904–1905), em que o músico serviu como líder da banda militar e se tornou um dos últimos sobreviventes de seu regimento.

A Ladies Ensemble

Primeira orquestra formada só por mulheres no Brasil, a Ladies Ensemble atua desde 2009 e reúne musicistas de diferentes idades, vertentes, influências e inspirações. Fundada pela violista Fabiola Bach Akel, o grupo é expoente em um universo com diminuta presença feminina em posições de liderança e mostra que mulheres podem ser protagonistas em uma orquestra.

O apoio a causas da mulher é uma de suas missões centrais — entre elas, a conscientização sobre o câncer de mama. Para isso, produz iniciativas como o “Concerto das Rosas” — espetáculo apresentado para milhares de pessoas entre 2017 e 2018 com o objetivo de arrecadar fundos para a compra de próteses mamárias.

Hoje com “casa própria” no Auditório Regina Casillo, a Ladies Ensemble tem entre suas missões a formação de plateia, a democratização da música clássica e a formação de musicistas. Desde seu início pioneiro como noneto até hoje, a orquestra influencia e inspira outras mulheres a seguirem seus sonhos e paixões sem medo.

A residência na sala de concertos se estabeleceu em 2022 por meio do bem-sucedido projeto “Orquestra Ladies Ensemble no Auditório Regina Casillo”, realizado pelo Centro Cultural Solar do Rosário e viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Foram dois concertos mensais inéditos do grupo no espaço – inaugurado pela instituição em 2019.

Com casa cheia ao longo de toda a temporada, a orquestra recebeu convidados como o pianista Arnaldo Cohen, a maestrina Priscila Bonfim, as cantoras Fortuna, Daniele de Oliveira e Masami Ganev e as violinistas Carolina Kliemann e Soraia Landim.

Além de outras ações de contrapartida social e concertos didáticos gratuitos, destacou-se em 2022 o concerto de Natal, em dezembro, que arrecadou mais de 500 brinquedos novos doados pelo Solar do Rosário ao Hospital Pequeno Príncipe – instituição beneficiada pelo projeto “Orquestra Ladies Ensemble no Auditório Regina Casillo”. As doações foram entregues a pacientes internados ou em tratamento no hospital pediátrico.

Ladies Ensemble no Auditório Regina Casillo

A realização é do Solar do Rosário, espaço particular de Arte e Cultura em Curitiba fundado em 1992. Com Direção geral de Lucia Casillo Malucelli e Direção Musical de Fabiola Bach Akel.

Serviço

Ladies Ensemble – Sensacionais Músicos Eslavos

Datas: Dia 14 de abril, às 20 horas, e dia 15 de abril, às 17h.

Local: Auditório Regina Casillo – Rua Lourenço Pinto, 500, Centro, Curitiba – PR

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) + taxa do Disk Ingressos

Vendas pelo Disk Ingressos: (41) 3315-0808 | diskingressos.com.br/

Estacionamento gratuito no local