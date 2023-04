Foto: Ailton Cavalheiro

Espetáculo acontece no Teatro Positivo, dia 12 de maio; ingressos já estão à venda

O historiador e escritor Leandro Karnal traz a Curitiba o espetáculo “Prazer, Karnal”, no dia 12 de maio, no Teatro Positivo. Com sucesso de público durante curta temporada em 2022, Karnal retoma a turnê desse espetáculo que une aula, show, palestra e muito humor. Ele compartilha a trajetória pessoal e reflexões inspiradas em grandes pensadores do passado e do presente: Aristóteles, Santo Agostinho, Albert Camus, Schopenhauer, Nietzsche, Bauman, Kant, entre outros.

Com o mundo em constante mudança, o historiador busca estimular novos pensamentos e perguntas, propondo temas ao público: como traçar um projeto de vida em meio à incerteza do futuro? Como enfrentar a repetição da rotina? Como lidar com a solidão e transformá-la em produtiva solitude? E como trilhar uma vida feliz em meio a tantos dissabores? Com sinceridade e acessibilidade já conhecidas, Karnal apresenta esses temas de forma criativa e envolvente, proporcionando uma experiência de aprendizado e reflexão ao público.

Serviço Prazer Karnal – O Show

Quando: sexta-feira, 12 de maio, às 20h

Local: Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Ecoville)

Ingressos: a partir de R$ 90 via Disk Ingressos

Duração: 90 minutos

Classificação: Livre (menores de 14 anos acompanhados pelos responsáveis)