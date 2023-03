Jelena Jakovljevic

Uma das mais importantes bandas do metal extremo, responsável pela consolidação de todo um gênero musical, o grindcore, o Napalm Death retorna à América Latina em abril. Atração de grandes festivais no continente, como o The Metal Fest (Chile) e Summer Breeze (Brasil), o quinteto adiciona mais uma parada na sua rota: Curitiba. O grupo retorna a capital paranaense dia 29 de abril, sábado, dessa vez no palco do Basement Cultural.

A abertura fica por conta de quatro nomes da cena extrema basileira: Crotchrot, Desalmado, Surra e Eskröta. Os ingressos estão à venda na plataforma Bilheto, por R$ 140 (2º lote, promocional), mais eventuais taxas. O show do Napalm Death em Curitiba é uma realização da Xaninho e Caveira Velha Produções.

O Napalm Death surgiu nos anos 1980 como uma banda punk, que evoluiu sua música em níveis ultrassônicos, apostando na velocidade desenfreada da bateria e gritos ininteligíveis. Com uma receita musical ousada, o grupo se tornou a mais importante referência do estilo que se consolidou desde então: o grindcore. Álbuns como Scum e From Enslavement to Obliteration alicerçaram toda uma cena. Todavia, a banda jamais deixou de ousar e testar novas sonoridades. Na entrada dos anos 1990, flertaram com o death metal cascudo, com o groove metal e até mesmo com o rap, e entraram no atual milênio com uma sonoridade revigorada, com clássicos como Enemy of the Music Business (2002) e The Code is Red… Long Live the Code (2005).

Mostrando uma força impressionante, a banda ultrapassou a marca dos 40 anos de existência ainda lançando álbuns relevantes em um cenário repleto de bandas inovadoras. Seja qual for o cenário, o Napalm Death sempre é a referência máxima quando o assunto é brutalidade. Assistir o quarteto ao vivo é uma experiência única, que leva a agressividade musical a níveis estratosféricos.

Serviço:

Napalm Death em Curitiba

Abertura: Desalmado, Surra, Eskröta

Data: 29 de abril de 2023 (sábado)

Local: Basement Cultural

Endereço: Rua Des. Benvindo Valente, 280 – São Francisco

Horário: 17h (abertura das portas)

Classificação etária: 18 anos (menores de 18 anos, apenas com pais ou responsável. Obrigatória a apresentação do documento de identidade)

Ingressos: R$ 140 (entrada promocional, 2º lote)

Venda online e informações: https://bilheto.com.br/evento/1291/Napalm_Death

Pontos de Vendas (Sem taxa)

LET’S ROCK

(Dinheiro, Débito e Crédito à vista)

(Galeria Pinheiro) Praça Tiradentes, 106, lojas 03 e 04 – Centro – Curitiba/PR

Segunda a sexta, das 9h às 19 / Sábado, das 9h às 15h